Будьте осторожны с финансами: прогноз Таро на неделю с 17 по 23 февраля

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 7 000 0

Таролог Екатерина Кузнецова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Фото, видео: 5-tv.ru

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Екатерина Кузнецова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз с 17 по 23 февраля.

Основная энергия недели (Карта Таро — Луна)

5-tv.ru

Луна — это все, что касается нашего тонкого чувствования, о чем говорит наша интуиция и что скрыто от наших глаз.

На этой неделе придется разобраться: что истинно, а что ложно. Не позволяйте страхам становиться главенствующими и занимать лидирующее положение. Если что-то тревожит и беспокоит — это абсолютно нормально, с этим просто нужно разобраться.

Прогноз финансов недели (Карты Таро — Шестерка Свечей, Семерка Перьев)

5-tv.ru

Карта Шестерка Свечей (Жезлов) заряжена на успех. Мы наконец-то получим признание и то, о чем мечтали — вознаграждение за наши труды. Мы обретем все заслуженное — и внимание, и деньги.

Семерка Перьев (Мечей) говорит о том, что нужно быть осторожными. Все, что касается финансов, должно быть всегда просчитано — от и до. Постарайтесь вовремя увидеть — кто нам друг, а кто враг. Придется напрячь свои извилины для того, чтобы все складывалось хорошо.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карты Таро — Король Перьев, Королева Пентаклей, Восьмерка Кубков)

5-tv.ru

Король Перьев (Мечей) — это тот, к кому очень сложно подступиться, трудно разжалобить и заставить его проявить эмоциональную эмпатию.

Королева Пентаклей — дама бережливая. Будьте аккуратней и следите за тем, что вы говорите. На этой неделе нужно разбираться с отношениями, особенно с теми, которые официально зарегистрированы.

Может показаться, что у соседей «трава зеленее». Прежде всего, нужно разобраться с собой и только через честный диалог принимать какие-либо решения.

Совет на неделю (Карта Таро — Смерть)

5-tv.ru

Карта сулит трансформацию и изменения, которые сделают нас лучше. Не сравнивайте себя с другими.

Энергии заставят нас двигаться вперед, и мы получим «толчок» от Вселенной. Наша точка роста впереди и до нее нужно дойти. Отпустите прошлое, чтобы изменения вошли в вашу жизнь.

Поступайте мудро, принимайте перемены с благодарностью, чтобы мир был к вам благосклоннее.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.03
-3.02 94.92
-3.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

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