Рискуйте без оглядки: китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
Фото, видео: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 17 по 23 февраля 2025 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Яркое начало и весьма напряженное завершение недели подсказывают нам, что для большой активности лучше использовать вторник.
Постарайтесь максимально разгрузить или вообще сделать выходными четверг и пятницу (дни потери), особенно четверг, чтобы не подвергать себя рискам ДТП, не провоцировать ссоры и выяснение отношений.
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Понедельник, 17 февраля 2025 года
День Огненной змеи
В этот день слетаются три плохих звезды — Малый красный охват, Красный Феникс и Абордажный крюк. Они дают риски юридических сложностей и прочих гадостей, которые больше всего на себе ощутит главный добытчик семьи.
Если слишком активно себя проявлять в такой день, есть риски долгосрочных неприятностей. Поэтому занимаемся рутиной и радуемся своим простым житейским радостям.
Структура Небесное процветание дает надежду на успешное прохождение экзаменов, благополучную работу с документами, переговоры про повышение по службе. Хорошо в этот день проводить встречи с друзьями и близкими.
Совет книги перемен: думайте о дальней перспективе. Успешное завершение уже недалеко. Действуйте мягко, гибко, но настойчиво. Не держитесь за то, что имеете, и желаемое придет к вам.
Вторник, 18 февраля 2025 года
День Каменной лошади
Хороший день, который собирает в себе сразу несколько хороших звезд — Желтый охват, Красный сандал, Небесный император, Земной император, Желтая сеть.
Все они делают этот день хорошим для ремонта, открытия бизнеса, путешествий и свадьбы. Хорошо в такой день заниматься инвестициями, подписывать контракты и объявлять о помолвке.
И чем активнее вы себя проявите в этот день, тем больше шансов получить дополнительные бонусы через 60 — 120 дней. Это может быть рост доходов, приятные подарки судьбы — пропорционально активности в этот день.
Специфическая структура может добавить препятствий и трудностей в этот день, но все закончится благополучно.
Совет книги перемен: вглядитесь вглубь проблемы, пока не поймете сути происходящего. Это откроет путь и обеспечит успех.
Среда, 19 февраля 2025 года
День Земляной козы
Звезда Небесный вор в паре со структурой Странствующий дух в могиле создают общий неприятный настрой в энергиях дня. Допустимо проводить переговоры, планировать, проводить обучение, подписывать документы.
Но плохо в такой день играть свадьбу, начинать важный проект, делать что-то, от чего вы рассчитываете получить долгосрочный результат. Во всех делах следует проявить осторожность.
Совет книги перемен: осознайте свои скрытые возможности. Забудьте о страхах и тревожных предчувствиях. Вы идете по верному пути. Ваша цель уже близка.
Четверг, 20 февраля 2025 года
День Стальной обезьяны
Один из наиболее негативных дней месяца. Помимо того, что это день пустоты, здесь складывается полное сочетание огненного наказания неблагодарности. К тому же этот день противоречит энергиям месяца.
Структура дня Великий Белый в общем дворце вторит общему прогнозу — ничего путного в такой день точно не получится. Отложите дела — лучше всего в такой день экономить силы, устроив себе приятный выходной.
Совет книги перемен: идите на риск без оглядки. Вы не можете избежать препятствия: оно будет возникать перед вами снова и снова. Победите свой страх. Практикуйтесь, тренируйтесь, привыкайте к опасности.
Пятница, 21 февраля 2025 года
День Золотого петуха
День истинной потери — начинать ничего в такой день не стоит, все обернется пустой тратой времени.
Структура Пойманный дракон ранен подсказывает, что есть риск получить травмы — это информация для самых прытких и отчаянных, которые все же решатся разводить бурную деятельность в такой день.
Проведите его лучше в покое — за чтением, уютными делами или прогулками на свежем воздухе.
Совет книги перемен: ваш замысел осуществляется. Вы сможете достичь успеха через малые дела. Вкладывайте свои усилия в то, что уже происходит. Продолжайте работать.
Суббота, 22 февраля 2025 года
День Водной собаки
Структура Маленькая змея обретает силу дает устойчивую, крепкую энергию этому дню. И хотя в центральный дворец и прилетает негативная энергия Ша ци, в такой день все же можно встречаться с друзьями, отправляться на свидания, обращаться за медицинской помощью, подписывать бумаги, заниматься инвестированием, искать работу.
Совет книги перемен: перед вами открыт путь к зрелости, успеху и процветанию. Жертвуйте частностями ради общего дела. Имейте план и выполняйте его. Общий труд приводит к великому результату.
Воскресенье, 23 февраля 2025 года
День Водной свиньи
День разрушителя года не может поддержать долгосрочных проектов, поскольку он больше годится для простой обыденности, воспеванию которой посвящены бесчисленные произведения известных композиторов, поэтов, художников и прочих творческих личностей. Кстати, февраль единственный месяц, когда разрушитель года не настолько вредоносен, как в другое время.
Но учитывая то, что этот день является последним в цикле Цзя Цзы, 60-дневном цикле китайского зодиака, он собирает самую слабую энергию, и дать поддержку чему-то новому он просто не сможет. Проекты будут безжизненными и неустойчивыми.
Совет книги перемен: восстановите творческое равновесие, избавившись от устаревшей мишуры. Адаптируйтесь к переменам. Не навязывайте свою волю.
Ранее 5-tv.ru рассказал гороскоп на февраль 2025 для всех знаков зодиака.
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