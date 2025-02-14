Рискуйте без оглядки: китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 17 по 23 февраля 2025 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Яркое начало и весьма напряженное завершение недели подсказывают нам, что для большой активности лучше использовать вторник.

Постарайтесь максимально разгрузить или вообще сделать выходными четверг и пятницу (дни потери), особенно четверг, чтобы не подвергать себя рискам ДТП, не провоцировать ссоры и выяснение отношений.

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Понедельник, 17 февраля 2025 года

День Огненной змеи



5-tv.ru

В этот день слетаются три плохих звезды — Малый красный охват, Красный Феникс и Абордажный крюк. Они дают риски юридических сложностей и прочих гадостей, которые больше всего на себе ощутит главный добытчик семьи.

Если слишком активно себя проявлять в такой день, есть риски долгосрочных неприятностей. Поэтому занимаемся рутиной и радуемся своим простым житейским радостям.

Структура Небесное процветание дает надежду на успешное прохождение экзаменов, благополучную работу с документами, переговоры про повышение по службе. Хорошо в этот день проводить встречи с друзьями и близкими.

Совет книги перемен: думайте о дальней перспективе. Успешное завершение уже недалеко. Действуйте мягко, гибко, но настойчиво. Не держитесь за то, что имеете, и желаемое придет к вам.

Вторник, 18 февраля 2025 года

День Каменной лошади



5-tv.ru

Хороший день, который собирает в себе сразу несколько хороших звезд — Желтый охват, Красный сандал, Небесный император, Земной император, Желтая сеть.

Все они делают этот день хорошим для ремонта, открытия бизнеса, путешествий и свадьбы. Хорошо в такой день заниматься инвестициями, подписывать контракты и объявлять о помолвке.

И чем активнее вы себя проявите в этот день, тем больше шансов получить дополнительные бонусы через 60 — 120 дней. Это может быть рост доходов, приятные подарки судьбы — пропорционально активности в этот день.

Специфическая структура может добавить препятствий и трудностей в этот день, но все закончится благополучно.

Совет книги перемен: вглядитесь вглубь проблемы, пока не поймете сути происходящего. Это откроет путь и обеспечит успех.

Среда, 19 февраля 2025 года

День Земляной козы



5-tv.ru

Звезда Небесный вор в паре со структурой Странствующий дух в могиле создают общий неприятный настрой в энергиях дня. Допустимо проводить переговоры, планировать, проводить обучение, подписывать документы.

Но плохо в такой день играть свадьбу, начинать важный проект, делать что-то, от чего вы рассчитываете получить долгосрочный результат. Во всех делах следует проявить осторожность.

Совет книги перемен: осознайте свои скрытые возможности. Забудьте о страхах и тревожных предчувствиях. Вы идете по верному пути. Ваша цель уже близка.

Четверг, 20 февраля 2025 года

День Стальной обезьяны

5-tv.ru

Один из наиболее негативных дней месяца. Помимо того, что это день пустоты, здесь складывается полное сочетание огненного наказания неблагодарности. К тому же этот день противоречит энергиям месяца.

Структура дня Великий Белый в общем дворце вторит общему прогнозу — ничего путного в такой день точно не получится. Отложите дела — лучше всего в такой день экономить силы, устроив себе приятный выходной.

Совет книги перемен: идите на риск без оглядки. Вы не можете избежать препятствия: оно будет возникать перед вами снова и снова. Победите свой страх. Практикуйтесь, тренируйтесь, привыкайте к опасности.

Пятница, 21 февраля 2025 года

День Золотого петуха



5-tv.ru

День истинной потери — начинать ничего в такой день не стоит, все обернется пустой тратой времени.

Структура Пойманный дракон ранен подсказывает, что есть риск получить травмы — это информация для самых прытких и отчаянных, которые все же решатся разводить бурную деятельность в такой день.

Проведите его лучше в покое — за чтением, уютными делами или прогулками на свежем воздухе.

Совет книги перемен: ваш замысел осуществляется. Вы сможете достичь успеха через малые дела. Вкладывайте свои усилия в то, что уже происходит. Продолжайте работать.

Суббота, 22 февраля 2025 года

День Водной собаки



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Структура Маленькая змея обретает силу дает устойчивую, крепкую энергию этому дню. И хотя в центральный дворец и прилетает негативная энергия Ша ци, в такой день все же можно встречаться с друзьями, отправляться на свидания, обращаться за медицинской помощью, подписывать бумаги, заниматься инвестированием, искать работу.

Совет книги перемен: перед вами открыт путь к зрелости, успеху и процветанию. Жертвуйте частностями ради общего дела. Имейте план и выполняйте его. Общий труд приводит к великому результату.

Воскресенье, 23 февраля 2025 года

День Водной свиньи



5-tv.ru

День разрушителя года не может поддержать долгосрочных проектов, поскольку он больше годится для простой обыденности, воспеванию которой посвящены бесчисленные произведения известных композиторов, поэтов, художников и прочих творческих личностей. Кстати, февраль единственный месяц, когда разрушитель года не настолько вредоносен, как в другое время.

Но учитывая то, что этот день является последним в цикле Цзя Цзы, 60-дневном цикле китайского зодиака, он собирает самую слабую энергию, и дать поддержку чему-то новому он просто не сможет. Проекты будут безжизненными и неустойчивыми.

Совет книги перемен: восстановите творческое равновесие, избавившись от устаревшей мишуры. Адаптируйтесь к переменам. Не навязывайте свою волю.

Ранее 5-tv.ru рассказал гороскоп на февраль 2025 для всех знаков зодиака.