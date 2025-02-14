На днях между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор.

Переговоры между РФ и США по урегулированию конфликта на Украине приведут к шокирующей сделке. Об этом рассказал вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс в беседе с газетой The Wall Street Journal.

«Я думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей. Он (президент США Дональд Трамп — Прим.ред.) скажет: «Все на повестке, давайте договариваться», — заявил вице-президент.

Данное заявление политик сделал в преддверии его встречи с европейскими лидерами, а также с президентом* Украины Владимиром Зеленским. Вэнс собирается выступить на Мюнхенской конференции по безопасности.

К слову, 12 февраля между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, во время которого они обсудили различные вопросы, в том числе связанные с урегулированием конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Трамп оценил переговоры с Путиным и Зеленским.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.