В США не исключают, что сделка по Украине шокирует многих

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 44 0

Вице-президент США Вэнс: соглашение по Украине шокирует многих

Вице-президент США Вэнс заявил, что соглашение по Украине шокирует многих

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На днях между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор.

Переговоры между РФ и США по урегулированию конфликта на Украине приведут к шокирующей сделке. Об этом рассказал вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс в беседе с газетой The Wall Street Journal.

«Я думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей. Он (президент США Дональд Трамп — Прим.ред.) скажет: «Все на повестке, давайте договариваться», — заявил вице-президент.

Данное заявление политик сделал в преддверии его встречи с европейскими лидерами, а также с президентом* Украины Владимиром Зеленским. Вэнс собирается выступить на Мюнхенской конференции по безопасности.

К слову, 12 февраля между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, во время которого они обсудили различные вопросы, в том числе связанные с урегулированием конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Трамп оценил переговоры с Путиным и Зеленским.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.03
-3.02 94.92
-3.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:49
Самолет с госсекретарем США Рубио был вынужден вернуться в Вашингтон
12:36
Устала терпеть? Стало известно о возможном разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори
12:22
«Я останусь с тобой»: SHAMAN презентовал совместный с Мизулиной клип
12:11
В США не исключают, что сделка по Украине шокирует многих
11:58
Около 40 человек отравились в хостеле на юге Москвы
11:51
Десятки тысяч человек без света: украинские боевики ударили по Запорожской ТЭС

Сейчас читают

«Трамп разрешил»: догнать Большунова в Италии не смог даже снегоход
В ногу со временем: звезды на красной дорожке «Вечернего звука»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год