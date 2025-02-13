«Возможность завершить конфликт»: Трамп оценил переговоры с Путиным и Зеленским

Телефонные разговоры состоялись 12 февраля.

Американский лидер Дональд Трамп назвал великолепными переговоры, проведенные с президентом России Владимиром Путиным и главой* Украины Владимиром Зеленским. О своих впечатлениях он рассказал в соцсети Truth Social.

«Великолепные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность для завершения (конфликта. — Прим. ред.)», — написал Трамп.

В среду, 12 февраля, состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе беседы лидеры обсудили вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, обменом граждан и развитием сотрудничества между двумя странами. Темами для обсуждения также стали ситуация на Ближнем Востоке и иранская ядерная проблема. Подробнее о том, о чем говорили Путин и Трамп — в материале 5-tv.ru.

После разговора с Путиным Трамп также созвонился и с Зеленским. Они обсудили множество тем, связанных с украинским конфликтом, а также затронули важные вопросы безопасности, экономического взаимодействия и будущих договоренностей. Лидеры договорились продолжить диалог и организовать новые встречи для дальнейшего укрепления отношений.

Американский лидер подчеркнул, что конфликт на Украине пора завершать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поменялась риторика Запада после беседы Путина и Трампа. О телефонном разговоре двух мировых лидеров в известность страны ЕС решили не ставить.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.