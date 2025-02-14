В Госдуму внесли проект о выплатах за длительный брак

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 36 0

Денежное вознаграждение будет доступно также вдовам и вдовцам.

В Госдуму внесли проект о выплатах парам, состоящим в браке долгое время

Фото: 5-tv.ru

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В Госдуму внесли законопроект о выплатах парам, состоящим в браке не менее 30 лет. Документ опубликован в думской базе данных.

Авторами выступили депутаты Думы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым. В тексте говорится, что претендовать на выплаты к юбилею совместной жизни могут те, кто проживает в зарегистрированном браке не менее 30 лет.

Для пары, которая отмечает жемчужную свадьбу, положены 30 тысяч рублей. Каждые следующие десять лет сумма будет увеличиваться на десять тысяч рублей больше. Раз в год денежные поощрения подлежат индексации, их размер будет устанавливаться российским кабинетом министров.

Кроме того, право на выплату сохраняется за вдовами и вдовцами в случае смерти одного из супругов, наступившей в год юбилея.

Подать заявление необходимо не позднее двух месяцев с даты годовщины в электронном виде через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), МФЦ или лично.

По словам Нилова, данный законопроект укрепит институт брака и сохранит семейные ценности в России. Он уверен, что долгосрочные брачные узы должны быть замечены и поощрены на уровне государства.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Госдуме поддержали инициативу о продлении оплачиваемого декретного отпуска до трех лет.

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