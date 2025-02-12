В Госдуме поддержали идею о продлении оплачиваемого декретного отпуска до 3 лет

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Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

Это может побудить женщин родить следующего ребенка, считает депутат Нина Останина.

В Думе поддержали идею о продлении оплачиваемого декретного отпуска до 3 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Инициативу о продлении оплачиваемого декретного отпуска до трех лет поддержала председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. О своем отношении к этой идее она рассказала в беседе с ТАСС.

Депутат напомнила, что сегодня декретный отпуск длится три года. Однако из этого периода государство оплачивает лишь полтора года.

«Если сделать этот оплачиваемый период (сроком в. — Прим. ред.) три года, то я полагаю, что очень многих женщин это побудит в этот период еще и следующего ребенка родить», — подчеркнула Останина.

Тема продления оплачиваемого декрета поднимается в связи с заинтересованностью властей в увеличении рождаемости. Как отметила депутат, этот вопрос нельзя решить только с помощью разовых выплат.

Прежде стало известно, что в России могут обязать работодателей оборудовать помещения для кормления детей. Соответствующий законопроект разрабатывает в Госдуме.

Сегодня женщины с детьми до 1,5 лет имеют право на дополнительные перерывы для их кормления. Когда доработка закончится, депутаты представят документ правительству России. При получении положительного заключения от кабмина инициатива будет рассматриваться на уровне Госдумы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как получить выплату на зачатого после смерти отца ребенка. В России есть все условия для постмортальной репродукции, теперь еще и законодательство поддержало развитие медицинских технологий.

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