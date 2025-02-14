«Преступления без срока давности»: Захарова о зверствах ВСУ против мирных жителей

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 33 0

Захарова: преступления ВСУ против мирных жителей не имеют срока давности

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Дипломат подчеркнула, что действия киевского режима на территории РФ носят черты геноцида.

Преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей Курской области, в том числе и в селе Николаево-Дарьино, не имеют срока давности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что жители населенного пункта использовались украинскими боевиками в качестве живого щита. Они подвергались издевательствам и были лишены помощи. По словам Захаровой, почти все мужчины из их числа были убиты боевиками ВСУ. Чудом выжил лишь один, уточнила она.

«То издевательство, те зверства, те преступления, которые совершаются в отношении мирных жителей Курской области неонацистами киевского режима, — это преступления без срока давности», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

В заключение Захарова отметила, что преступления киевского режима на территории России носят характер геноцида, основанного на национальной принадлежности.

ВСУ держали в заложниках жителей села Николаево-Дарьино Курской области больше шести месяцев. Боевики прикрывались россиянами, как живым щитом, не помогали им, издевались и убивали. Российская армия освободила Николаево-Дарьино 27 января.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.

От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили станцию Starlink в зоне СВО.

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