Артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили станцию Starlink в зоне СВО

Минобороны показало кадры уничтожения станции связи Starlink в зоне СВО
Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Объект был обнаружен с помощью разведывательных беспилотников.
Кадры уничтожения станции спутниковой связи Starlink в зоне спецоперации опубликовало Минобороны РФ.
Сообщается, что удар по станции, обеспечивавшей связью украинских боевиков, нанесли артиллеристы группировки войск «Запад». Кроме Starlink, они поразили вражеский пикап, грузовик и блиндаж.
В военном ведомстве уточнили, что объекты противника были выявлены с помощью беспилотников разведчиками 25-й общевойсковой армии Западной группировки войск. После подтверждения точных координат был нанесен удар артиллерией, в результате чего все обнаруженные цели были уничтожены. Средства воздушной разведки осуществляли объективный контроль попаданий в режиме реального времени.
В этот же день Минобороны сообщило об освобождении Вооруженными силами РФ населенного пункта Двуречная в Харьковской области. Отличились также бойцы группировки «Запад». Взятие ими под контроль Двуречной позволило расширить плацдарм на правом берегу Оскола и перекрыть пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска освободили от украинских формирований село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области.
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