Артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили станцию Starlink в зоне СВО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Минобороны показало кадры уничтожения станции связи Starlink в зоне СВО

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Объект был обнаружен с помощью разведывательных беспилотников.

Кадры уничтожения станции спутниковой связи Starlink в зоне спецоперации опубликовало Минобороны РФ.

Сообщается, что удар по станции, обеспечивавшей связью украинских боевиков, нанесли артиллеристы группировки войск «Запад». Кроме Starlink, они поразили вражеский пикап, грузовик и блиндаж.

В военном ведомстве уточнили, что объекты противника были выявлены с помощью беспилотников разведчиками 25-й общевойсковой армии Западной группировки войск. После подтверждения точных координат был нанесен удар артиллерией, в результате чего все обнаруженные цели были уничтожены. Средства воздушной разведки осуществляли объективный контроль попаданий в режиме реального времени.

В этот же день Минобороны сообщило об освобождении Вооруженными силами РФ населенного пункта Двуречная в Харьковской области. Отличились также бойцы группировки «Запад». Взятие ими под контроль Двуречной позволило расширить плацдарм на правом берегу Оскола и перекрыть пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска освободили от украинских формирований село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области.

Тема:
Спецоперация
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