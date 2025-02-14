На Украине считают стоимость печати бюллетеней для президентских выборов

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Зеленский пытается избавиться от своих политических конкурентов.

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Сразу же после заявлений президента США Дональда Трампа о неизбежности выборов, на Украине пошли слухи об их подготовке. Депутат Верховной рады рассказала, что полиграфическому комбинату поручили рассчитать, сколько будут стоить бюллетени.

И, похоже, президент** Украины Владимир Зеленский начал готовиться, избавляясь от своих политических конкурентов. Он начал вводить бессрочные санкции, которые лишают всех государственных наград и блокируют активы.

Первыми под раздачу попали экс-президент Петр Порошенко* с бизнесменом Игорем Коломойским*, а также оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Эксперты предполагают, что следующие на очереди, выступающие с критикой Зеленского, экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и депутат Алексей Гончаренко*. На фоне этого представители партии Порошенко уже второй день подряд блокируют трибуну Верховной рады с требованием отмены санкций.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

** — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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