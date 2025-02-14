ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 19 0

Как отметил регулятор, инфляционное давление остается высоким.

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что «инфляционное давление остается высоким». В то же время заметно снижение кредитной активности, а также увеличение склонности населения к сбережению. Кроме того, внутренний спрос продолжает превышать предложение.

«Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции», — сказано в сообщении.

Ожидается, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится в текущем году до 7–8%, а в 2026-м вернется к 4%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Совфед одобрил закон об индексации военных пенсий на 9,5%.

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