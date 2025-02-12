Совфед одобрил закон об индексации военных пенсий на 9,5%

|
Евгения Романова
Евгения Романова 32 0

Соответствующий проект внесло в Госдуму правительство России 8 февраля.

Совфед одобрил закон об индексации военных пенсий на 9,5%

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Совет Федерации одобрил закон об индексации военных пенсий на 9,5% с 1 января 2025 года. Решение было принято в ходе заседания в среду, 12 февраля.

Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство России 8 февраля. Согласно документу, с 1 января размер пенсии военнослужащих вырастет до 93,59%. Так он увеличится на уровень фактической инфляции за 2024 год.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании с правительством заявил о дополнительной индексации военных пенсий на 4,4% с 1 января 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Помимо этого, к уже выплаченным деньгам за январь и февраль текущего года начислят доплату.

Кроме того, сообщалось, что в феврале прибавка к страховой пенсии составит более одной тысячи рублей после индексации. Прибавка получается двойная — за первые два месяца 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что студентам посоветовали начать откладывать на пенсию. О благополучии стоит начинать заботиться не только в настоящем, но и на перспективу.

-8° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
95.80
-0.98 99.20
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:51
Большая вода близко: ряд российских регионов готовится к паводкам
12:38
Четверо пособников телефонных мошенников задержаны в Иркутске
12:24
Армия России нанесла групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК на Украине
12:11
«Исторический минимум»: Новак назвал долгосрочным трендом низкий уровень безработицы в РФ
12:04
Совфед одобрил закон об индексации военных пенсий на 9,5%
11:57
ВСУ атаковали автостоянку в Энергодаре в 300 метрах от реактора ЗАЭС

Сейчас читают

Печальный юбилей: почему Минским соглашениям не суждено было сбыться?
Голодный период: чего ожидать от Снежной Луны 12 февраля 2025 года
Путь к независимости: почему Алексей Гаврилов не набивается в друзья режиссерам
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год