В Перми временно закрыт аэропорт из-за происшествия с самолетом
На запасные аэродромы были отправлены два рейса.
Фото: © РИА Новости
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В Перми из-за происшествия с самолетом аэропорт Большое Савино был временно закрыт. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.
Известно, что лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
«Аэропорт Пермь временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Сегодня <…> самолет государственной авиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — указывается в публикации.
Известно, что два рейса были отправлены на запасные аэродромы: в Екатеринбург и в Ижевск.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в бразильском городе Сан-Паулу небольшой самолет упал на автобус. По предварительным данным, погибли двое человек, столько же пострадали.
По словам очевидцев, судно пыталось совершить вынужденную посадку, но не получилось.
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