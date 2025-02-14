Патрушев и глава Тывы обсудили ситуацию с экологией и развитие экономики региона

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Вице-премьер РФ выслушал доклад о мерах по снижению загрязняющих выбросов в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Патрушев и глава Тывы обсудили участие региона в нацпроекте «Экологическое благо

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Вице-премьер России Дмитрий Патрушев и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг обсудили экологическую ситуацию и социально-экономическое развитие региона.

Ховалыг, в частности, рассказал о мерах по снижению загрязняющих выбросов в рамках федерального проекта «Чистый воздух». С этой целью частные домовладения в столице республики Кызыле активно переводятся на электрическое отопление.

Одной из тем рабочей встречи стало социально-экономическое развитие региона. По словам Ховалыга, доходы бюджета Тывы по итогам прошлого года выросли почти на 5%, а оборот розничной торговли превысил 110%. Кроме того, на сегодня в регионе реализуются три крупных инвестпроекта, благодаря которым к 2030 появятся четыре тысячи новых рабочих мест.

Также Ховалыг рассказал зампреду правительства о плане повышения эффективности сельского хозяйства с применением систем орошения. В регионе будет реализован специальный пилотный проект с целью формирования кормовой базы для животноводства — основы сельскохозяйственного комплекса Тывы.

В январе Патрушев посетил Татарстан, где ознакомился с ходом строительства завода по сжиганию мусора под Казанью. На встрече с главой республики Рустамом Миннихановым был также поднят вопрос реализации национальных проектов «Экология» и «Экологическое благополучие», реализуемых в республике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Патрушев заявил о важности довести до конца работу по очистным сооружениям.

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