Умерла болевшая муковисцидозом блогер Таисия Шеремет

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 18 0

Девушке было всего 22 года.

Болевшая муковисцидозом блогер Таисия Шеремет умерла в Испании

Фото: Instagram*/sheremetaisiay

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Умерла Таисия Шеремет — блогер и журналист, которая боролась с муковисцидозом. Ей было всего 22 года. Об этом пишет издание MSK1.RU.

«Она просто уснула. Тася, когда мы созванивались в последний раз, говорила, как не хочет умирать в одиночестве и как это страшно. Она была одним из самых сильных людей, которых я знала», — рассказала изданию подруга Шеремет — Мария.

Известно, что девушка поехала лечиться в Европу в 2022 году. Там ей сделали трансплантацию легких.

На днях в Telegram-канале Таисии опубликовали сообщение, что она находится в реанимации. Других подробностей о состоянии ее здоровья не приводилось.

Таисия Шеремет жила в Санкт-Петербурге несколько лет, она рассказывала в соцсетях о своей борьбе с тяжелым недугом — муковисцидозом. Это наследственное заболевание, при котором нарушается работа поджелудочной железы и легких.

По мере роста ее аудитории, у блогера стали брать рекламу, приглашать вести подкасты. Таисия также успела поработать с несколькими изданиями.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер известный ресторатор Кирилл Гусев.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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