«Крыса, загнанная в угол»: американский удар под дых довел Зеленского до истерики

Глава киевского режима делает хорошую мину при плохой игре, но, по мнению политологов, дни его сочтены. И он отчаянно боится.

Не исключено, что президент* Украины Владимир Зеленский доживает последние дни на своем посту в прямом и переносном смысле. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал политолог и журналист Юрий Светов.

«Он слишком много знает»

По мнению эксперта, американцы ясно дают понять, что больше не заинтересованы в Зеленском в качестве главы Незалежной.

«Трамп, рассказывая о своих переговорах с Путиным, сказал, что нужны выборы на Украине, и Зеленский тоже может в них участвовать, но у него очень низкий рейтинг. Они (американцы — Прим. ред.) не дадут избраться Зеленскому. Не дадут. У них есть масса рычагов на этого господина. Сейчас подведут итоги визита министра финансов США на Украину, идет аудит в Пентагоне. И тогда выяснится, сколько дали денег Украине, куда эти деньги пошли, и сколько из них получил Зеленский», — отметил Светов.

Политолог уверен, что судьба Зеленского уже решена — он больше не будет президентом Украины. Единственное, что могут сделать для него американцы (если захотят) — допустить до выборов, чтобы он на них «честно» проиграл и ушел с президентского поста, «сохранив лицо».

Однако самому Зеленскому, по мнению Светова, сейчас нужно больше беспокоиться о сохранении жизни, а не «лица». Эксперт уверен, что угроза ликвидации бывшего комика более чем реальна. Ведь, как говорил герой культового советского кинофильма, он «слишком много знает».

«Моя личная точка зрения — ему не жить. Он о многом осведомлен, и, как крыса, загнанная в угол, может начать болтать вещи, которые достаточно нелицеприятны», — заключил Светов.

Киев «пал духом»

О том, что президенты США и России уже все «порешали» относительно Украины и Зеленского, активно пишут и западные СМИ. Так, по мнению Bloomberg, США дали понять Зеленскому, что все почти решено. Тем самым реализовался главный страх украинского президента: условия мирного соглашения обсуждают без его участия у него за спиной.

В публикации агентства говорится, что переговоры между США и Россией исключают полноценное участие Украины, а Трамп в ходе полуторачасового общения с Путиным фактически «продал» Украину, заявив о ее невступлении в НАТО и отказавшись размещать американские войска на ее территории.

В свою очередь Economist, цитируя анонимного украинского чиновника, пишет, что Киев после телефонного разговора Трампа и Путина «пал духом», а Зеленский с ужасом ждет, что Вашингтон бросит его.

В статье говорится, что будущее американской помощи Украине остается неопределенным, в связи с чем настроение украинских властей сильно ухудшилось.

«Я думаю, что все решится без Украины. Украина в трудном положении. И, кстати, Европа тоже», — признался неназванный чиновник.

Украинские политики на самом деле оказались в состоянии боксера, отправленного в нокдаун. Удар Белого дома был неожиданным и крайне болезненным. «Все пропало» — так можно охарактеризовать царящее в Киеве настроение.

Сам Зеленский попытался состроить хорошую мину при плохой игре, но не смог до конца скрыть обиды на американцев.

«Я не считаю, что этот звонок, что это приоритет, что он сначала поговорил с Россией. Хотя на самом деле это не очень приятно. Потому что вы знаете, как украинское общество, как все мы и европейцы, считаем, что прежде всего — Украина. И ничего не может быть про Украину без Украины», — заявил Зеленский журналистам.

Оказалось, может и еще как. О том, что глава киевского режима, несмотря на показную браваду, пребывает в панике, заявил и лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. В соцсети X он написал, что Зеленский все чаще демонстрирует свое настоящее лицо, не соответствующее официальной позиции ЕС о «борьбе за демократию».

«В полной панике после соглашения Трампа и Путина маленький диктатор Зеленский все чаще показывает свое истинное лицо!» — отметил Филиппо.

Европе приготовиться

От страха сейчас содрогается не только официальный Киев, но и его союзники в Европе. На это в беседе с 5-tv.ru указал геополитический аналитик Патрик Поппель.

«Этот телефонный разговор (между Путиным и Трампом — Прим. ред.) был знаковым событием. Если состоится встреча Путина и Трампа, о которой было упомянуто, она может привести к серьезным изменениям на мировой арене. Можно сказать, что мы находимся в историческом моменте после этого телефонного разговора», — отметил Поппель.

По словам эксперта, Европу пугает то, что нынешний президент США хочет больше сосредоточиться на внутренних проблемах своей страны, занявшись вопросами социальной и экономической ситуации, восстановления мира внутри государства, налаживания отношений между различными политическими группами и развития национальной экономики.

Сложившаяся при экс-президенте США Джо Байдене ситуация, когда Вашингтон играл роль «мирового полицейского» и вмешивался в дела по всему миру, при Трампе изменится, начнется новая эпоха, считает эксперт.

По мнению Поппеля, грядущая встреча Путина и Трампа может создать для Европы непростую ситуацию. Если по итогам этой встречи Вашингтон решит сократить поддержку Украины или полностью ее прекратить, то Европе придется самостоятельно решать, как действовать в конфликте на Украине. Однако готова ли к этому Европа — вопрос открытый.

«Путин победил»

Телефонный разговор Путина и Трампа на самом деле произвел эффект разорвавшейся бомбы в Европе. Ряд ведущих изданий вышли с пораженческими публикациями о крахе западной политики в отношении России и «черных днях» для Украины. А известное особой русофобией издание «Bild на русском»** прямо написало о победе Путина.

В публикации под названием «Путин выиграл эту войну» таблоид привел мнение профессора международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала, который призвал европейцев смириться с триумфом России.

«Переговоры ведутся через головы украинцев и европейцев. Европейцам не будет места за столом переговоров. Нам придется принять результат. И, к сожалению, похоже, это касается и Украины… Таким образом, Путин выиграл эту войну. Он добился того, что американцы вышли из этого конфликта», — заявил научный деятель.

В статье Politico говорится об «исторически теплых личных отношениях» Трампа с Путиным и о том, что для российского президента разговор с американским коллегой стал «важной вехой, ознаменовавшей провал Запада изолировать его дипломатическим путем».

В свою очередь, газета The Washington Post написала, что разговор Трампа и Путина «уничтожил наследие Байдена», твердившего о тесной координации с Киевом до любых контактов с Россией.

Трусливые кролики

Тем временем европейские политики, оправившись от первого шока, уже вновь привычно надувают щеки, принимают воинственные позы и сотрясают воздух грозными заявлениями.

Так, главы МИД Германии, Франции, Польши, Италии, Испании и Великобритании выступили с совместным заявлением о готовности усилить поддержку Украины и защищать ее независимость. При этом они допустили идею мирных переговоров, которую ранее категорически отвергали.

Однако в той же Европе все громче звучат голоса здравомыслящих политиков, которые резко критикуют власти Евросоюза и национальные правительства за инфантильность и недееспособность в сочетании с призывами продолжать поддерживать Киев.

«Вот как это работает. США и Россия ведут переговоры. ЕС без лидера не смог ничего начать уже более трех лет. Вместо этого Брюссель и Берлин были заняты разрушением континента — нелегальной миграцией, высокими ценами на энергоносители, высокими налогами, сборами за выбросы CO2, запретами, бюрократией и разрушением промышленности», — заявила кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель.

Фактически обвиняя нынешнюю администрацию США в «предательстве» Украины и отречении от общих западных ценностей, европейские политики в то же время жаждут, чтобы их тоже пригласили к обсуждению будущего Украины с американскими партнерами. Своего места за столом переговоров потребовала даже крошечная Эстония. Однако мнение европейцев, похоже, никого уже не интересует. Унизительный «приговор» европейской политике вынес премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Как трусливые кролики в борозде, словно ожидая своей участи. Но у трусливых кроликов нет будущего. Сидят, как перед змеей, ожидая, что сделает американский президент, и это худшее, что мы можем сделать. Он (Трамп — Прим. ред.) будет представлять свои интересы», — заявил политик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил готовность приехать в Россию для проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

** — внесено в реестр СМИ-иноагентов.