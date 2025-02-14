«Конечно»: Вэнс заявил о готовности приехать в РФ для переговоров по Украине
Вэнс заявил о готовности приехать в РФ для переговоров по Украине
Фото, видео: www.globallookpress.com/Sean Kilpatrick; 5-tv.ru
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Вице-президент США прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс готов приехать в Россию для проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил корреспонденту «Известий» на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
«Конечно», — сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Вэнс отмечал, что участники Мюнхенской конференции по безопасности обсудят конфликт на Украине и пути его урегулирования.
Вице-президент США до этого также не исключил, что переговоры между Россией и США по Украине приведут к шокирующей сделке. Такое заявление Вэнс сделал в преддверии его встречи с европейскими лидерами, а также с главой киевского режима Владимиром Зеленским*.
К слову, 12 февраля между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, во время которого они обсудили различные вопросы, в том числе связанные с урегулированием конфликта на Украине.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ОАЭ готовы принять на своей территории переговоры по конфликту на Украине.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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