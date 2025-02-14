Бессимптомная причина рака: почему ВПЧ — один из самых страшных вирусов

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 36 0

Гинеколог Кривонос призвала женщин не забывать сдавать анализы на ВПЧ

Бессимптомная причина рака: почему ВПЧ — один из самых страшных вирусов

Фото: 5-tv.ru

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С ним сталкиваются до 80% женщин.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) может длительное время протекать бессимптомно, вызывая в организме необратимые процессы, вплоть до онкологии. Портал «Доктор Питер» рассказал, как вовремя обнаружить недуг и уберечь себя от тяжких последствий.

Как объясняют врачи, чаще всего ВПЧ передается половым путем и представляет наибольшую опасность для молодых женщин. Тем не менее, заразиться им можно и в быту — зараза может передаваться через микротравмы кожи и слизистых.

«Женщины подвергаются наибольшему риску осложнений, поэтому им особенно важно проходить регулярные обследования у гинеколога. К 50 годам 80% женщин хотя бы раз сталкиваются с ВПЧ, но многие даже не догадываются об этом: в 90% случаев организм сам избавляется от вируса в течение двух лет после инфицирования», — предупреждает гинеколог Марина Кривонос.

Бессимптомность ВПЧ — его главная опасность. По словам специалистов, он может скрываться в организме годами и никак не проявляться. Триггером к его пробуждению может служить снижение иммунитета. Активный вирус способствует росту новообразований в интимных местах. Причем как у женщин, так и у мужчин.

Чтобы обезопасить себя — необходимо регулярно сдавать анализы, в особенности, если вы рано начали вести половую жизнь, имели много половых партнеров, а также злоупотребляете курением.

Важно помнить, что сегодня не существует препаратов, которые полностью избавляли бы организм от ВПЧ, так что меры по борьбе с инфекцией необходимо предпринимать заранее. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает вакцинироваться от ВПЧ еще в подростковом возрасте, чтобы обезопасить себя на всю оставшуюся жизнь.

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