«Кукурузный тест»: как проверить здоровье кишечника в домашних условиях

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

Время прохождения кукурузы через ЖКТ показывает, насколько здоров кишечник

«Кукурузный тест»: как проверить здоровье кишечника в домашних условиях

Фото: 5-tv.ru

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Проведите простой эксперимент и узнайте, не нужно ли вам срочно обратиться к врачу.

Простой тест для проверки здоровья кишечника в домашних условиях опубликовал «Доктор Питер». Чтобы его провести, потребуется всего лишь обычная кукуруза.

Зафиксируйте дату и время начала теста и съешьте немного кукурузы — горсти будет достаточно. Можно использовать консервированную. Затем ждите, пока внешняя оболочка кукурузы, которая не переваривается, пройдет через желудочно-кишечный тракт с остальной пищей и выйдет естественным путем.

Если это произойдет через 12 часов или раньше, значит, кишечник работает слишком быстро. Если же кукуруза выйдет через 48 часов или позже, то кишечник слишком медленный.

И первое, и второе — отклонение от нормы и повод обратиться к врачу. Перед этим можно попробовать начать больше двигаться и чаще пить воду, а через некоторое время повторить эксперимент.

В идеале кукуруза должна выходить через 24-48 часов. Это оптимальное время, за которое пища проходит через ЖКТ, все питательные вещества усваиваются, а отходы утилизируются нужным образом.

Также в публикации отмечается, что в среднем пища проходит через ЖКТ за 24 часа. В зависимости от индивидуальных особенностей процесс может занимать от 12 до 73 часов. Это зависит от возраста, образа жизни, вредных привычек, питания, хронических и наследственных заболеваний.

Нужно помнить, что при нормально работающем кишечнике человек не имеет проблем со стулом и не страдает от повышенного газообразования, болей в животе и вздутия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, у кого здоровее кишечник — веганов или мясоедов.

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