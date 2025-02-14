«Невыносимо это принимать»: звезда «Ворониных» Екатерина Волкова сообщила о раке

У актрисы перехватило дыхание, когда она услышала результаты анализов.

Собаке звезды «Ворониных» Екатерины Волковой поставили страшный диагноз — рак крови. Об этом актриса рассказала в личном блоге.

«Я всегда знала, что эти преданные глаза и виляющие хвостики входят в нашу жизнь ненадолго. Но как же невыносимо это принимать. Я не умею отпускать», — написала Екатерина.

Актриса призналась, что у нее перехватило дыхание, когда пришли результаты анализов. Кроме того, узнав о случившемся, она предстала перед выбором: «травить» питомца биохимией или дать дожить ему привычную жизнь. Параллельно с этим ей приходилось участвовать в запланированных съемках и спектаклях.

Позже Екатерина приняла решение обратиться в другую клинику и повторно сдать анализы. В результате оказалось, что все не так однозначно. По словам врачей, есть вероятность, что это не лейкоз, а аутоиммунное заболевание.

Теперь дни актрисы будут наполнены визитами к ветеринарам, бесконечными обследованиями и гнетущим ожиданием. Жизнь в неопределенности дается тяжело, но Екатерина находит в себе силы и намерена бороться за здоровье питомца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Ворониных» высказалась о секретах отношений.