«Я неправильная»: звезда «Ворониных» высказалась о секретах отношений

Екатерина Волкова рассказала, смогут ли два медийных человека построить здоровый союз.

Актриса Екатерина Волкова уверена, что два медийных человека с легкостью могут построить отношения, если оба востребованы в профессии. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на премии Ok! Awards «Больше, чем звезды».

«У женщины одни роли, у мужчины — другие. Если они оба востребованы, то конкуренции никакой. Хуже, когда кто-то больше востребован, кто-то меньше. Вот тогда начинаются ревность, обида — это сложнее. А когда оба востребованы — это прекрасно», — считает знаменитость.

Актриса подчеркнула, что у всех людей есть «свои тараканы», и профессия редко влияет на то, будут эти отношения счастливыми или нет.

«Посмотрите, сколько обычных семей. Кто-то прекрасно живет, кто-то расходится. Если люди живут долго, счастливо — очень здорово», — отметила Екатерина.

В любовных отношениях Волкова выступает за равноправие и за то, чтобы каждый был занят своим делом.

Актриса замужем за популярным танцором и телеведущим Андреем Карповым. Однако в последнее время он редко появляется на экране. По словам Волковой, на данный момент супруг работает в сфере строительства и архитектуры, поэтому времени на публичную деятельность не хватает.

К слову, пара вместе уже девять лет. За эти годы в СМИ не раз появлялась информация об их расставании, однако супруги опровергают эти слухи.

«Секрет здоровых отношений в умении разговаривать, в умении немного отдыхать друг от друга и, наверное, не нагружать проблемами», — поделилась Екатерина, правда, признав, что она неправильная и приходя домой прямо с порога вываливает все.

Правда, из-за большой загруженности актрисе не всегда удается много времени проводить с семьей. Свободное от съемок время она посвящает 13-летней дочери Елизавете, которая сейчас находится в поиске хобби.

«Лиза уже не занимается фигурным катанием. Ей хочется пробовать что-то новое, она пробует, к чему-то возвращается. Есть возможность — пускай пробует. Сейчас она хочет быть адвокатом, учиться в Гарварде, потому что она посмотрела сериал „Форс-мажоры“. Она также изучает английский и корейский», — рассказала Волкова.

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