«Посмотреть сельскую местность Баварии»: Келлог назвал цель приезда в Мюнхен

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 58 0

Келлог не стал озвучивать цель своего приезда в Мюнхен

Фото, видео: www.globallookpress.com/Carlos Barria;5-tv.ru

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Спецпосланника США по Украине заметили среди участников Мюнхенской конференции по безопасности.

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог приехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности, чтобы «полюбоваться Баварией». Так он ответил на вопрос корреспондента МИЦ «Известия» Виталия Чащухина о цели своего визита.

«Чтобы посетить прекрасную сельскую местность Баварии», — сказал Келлог, отказавшись от других комментариев.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил о готовности приехать в Россию для проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

«Конечно», — сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос «Известий».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переговоры между РФ и США по урегулированию конфликта на Украине приведут к шокирующей сделке. Об этом Джей Ди Вэнс заявил в интервью Wall Street Journal в преддверии встречи с европейскими лидерами в Мюнхене.

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