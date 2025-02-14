Пожар произошел в здании центрального рынка в Симферополе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Огонь распространился на площади в одну тысячу квадратных метров и перекинулся на соседнее здание.

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Пожар в здании центрального рынка произошел в Симферополе. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Уточняется, что горит двухэтажное торговое здание на улице Пушкина. На данный момент огонь распространился на площади в одну тысячу квадратных метров и перекинулся на соседнее здание.

К ликвидации возгорания привлечены 34 сотрудника и девять единиц техники МЧС.

Ранее сообщалось, что в Москве после крупного пожара восстановили движение на Электрозаводской улице. Возгорание в административном пятиэтажном здании на востоке столицы произошло вечером 8 февраля. Пожар получил четвертый ранг сложности.

Около 100 человек, среди которых было 30 детей, оказались заперты в горящем здании. Позже стало известно, что с места событий эвакуировали 120 человек. В тушении огня задействовали более 60 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в кафе в московском парке Сокольники.

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