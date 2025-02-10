Крыша кафе горит в парке Сокольники

Пожарные тушат воспламенившуюся кровлю кафе в столичном парке Сокольники. Об этом сообщили в МЧС России.

«На улице 1-й Лучевой просек горит отдельно стоящее одноэтажное строение. Предварительная площадь пожара — 100 квадратов», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что возгорание ликвидируют 32 сотрудника и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Москве после крупного пожара восстановили движение на Электрозаводской улице. Возгорание в административном пятиэтажном здании на востоке столицы произошло вечером 8 февраля. Пожар получил четвертый ранг сложности.

Около 100 человек, среди которых было 30 детей, оказались заперты в горящем здании. Позже стало известно, что с места событий эвакуировали 120 человек. В тушении огня задействовали более 60 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одном из общежитий города Кизел Пермского края произошел взрыв газа, из-за которого обрушилась часть межкомнатной стены.