Крыша кафе горит в парке Сокольники

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 58 0

Предварительная площадь пожара — 100 квадратных метров.

Крыша кафе загорелась в парке Сокольники

Фото: Telegram/МЧС России/mchs_official

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пожарные тушат воспламенившуюся кровлю кафе в столичном парке Сокольники. Об этом сообщили в МЧС России.

«На улице 1-й Лучевой просек горит отдельно стоящее одноэтажное строение. Предварительная площадь пожара — 100 квадратов», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что возгорание ликвидируют 32 сотрудника и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Москве после крупного пожара восстановили движение на Электрозаводской улице. Возгорание в административном пятиэтажном здании на востоке столицы произошло вечером 8 февраля. Пожар получил четвертый ранг сложности.

Около 100 человек, среди которых было 30 детей, оказались заперты в горящем здании. Позже стало известно, что с места событий эвакуировали 120 человек. В тушении огня задействовали более 60 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одном из общежитий города Кизел Пермского края произошел взрыв газа, из-за которого обрушилась часть межкомнатной стены.

-4° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:15
Поют романсы: какие финансовые риски ждут россиян в 2025 году
19:00
Отстояли квартиру: Родион Газманов спас семью от мошенников
19:00
«Бурак, мы любим тебя»: звезду «Великолепного века» встретили фанатки у Кремля
18:42
Точно в цель: армия России продолжает уничтожать боевиков ВСУ под Купянском
18:30
Экстремистскую группировку нейтрализовали в Нижегородской области
18:30
Не только дань моде: почему киноа является самой популярной крупой

Сейчас читают

Британия готова объявить о лидерстве в НАТО и в помощи Киеву вместо США
Актер Владимир Топцов стал жертвой мошенников
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Кудесы 10 февраля: как по старым традициям правильно задобрить домового

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год