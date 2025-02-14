Пожар на центральном рынке в Симферополе локализован

В отношении случившегося проводится оперативная проверка.

Пожар, произошедший на центральном рынке города Симферополь, локализовали на одной тысяче квадратных метров. Об этом стало известно от пресс-службы МЧС России.

«Пожар на рынке в Симферополе локализован на 1000 квадратов», — передает ведомство в официальном Telegram-канале.

На данный момент на месте происшествия продолжают оперативную работу 63 специалиста, в устранении разрушений задействованы 22 единицы специальной техники.

До этого сообщалось, что возгорание произошло на площади 300 квадратных метров в двухэтажном строении центрального рынка по улице Пушкина. Затем в МЧС добавили, что площадь пожара возросла до одной тысячи квадратных метров. При этом огонь охватил стоящее вблизи здание.

Уточняется, что после возгорания прокуратурой была начата проверка. На место случившегося направился исполняющий обязанности прокурора Центрального района города Павел Дашковский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что из горящего пансионата в Анапе эвакуировали 26 человек. Очаг пожара был зафиксирован в жилом корпусе с местом для общественного питания.