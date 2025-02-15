«Ненавидел ее»: суд отклонил иск Мамаева к бывшей жене

В 2024 году спортсмен потребовал взыскать с Аланы круглую сумму, которую переводил ей во время совместной жизни.

Пресненский суд Москвы не удовлетворил иск бывшего футболиста сборной России Павла Мамаева, по которому он собирался взыскать десять миллионов рублей с экс-супруги Аланы.

В документе футболист указал, что женщина заработала на его доходах. Разбирательства все еще продолжаются. Новое слушание по скандальному делу прошло на днях.

«Мамаев проиграл суд! Очередной его иск на десять миллионов был отклонен, но зная его, наверняка будет апелляция», — рассказала модель подписчикам в соцсети.

Пара Мамаевых расторгла брак в 2021 году после восьми лет семейной жизни. Футболист уже вступил в другие отношения с Надеждой Санько, от которой у него родился второй ребенок — сын Тимофей. Однако он до сих пор не отпустил Алану. Их связывают обиды минувших дней и общая дочь.

Нынешняя избранница спортсмена Надежда делилась с аудиторией в блоге тем, с какой злость. Павел отзывается о модели.

Спортсмен и его дочь от Аланы — Алиса в настоящий момент не поддерживают общение. У женщины также есть сын, которого она родила от первого супруга.

«Он был настолько на нее обозлен, настолько ее ненавидел, что хотел забрать дочь, все имущество. Я в течение месяца уговаривала оставить ее в покое. Она такой грязный человек, у которого в голове только бабки», — прокомментировала нынешняя жена футболиста его отношения с моделью.

Конфликт между бывшими возлюбленными разгорелся на фоне похорон отца спортсмена. Мамаева задело, что в дни скорби модель потребовала деньги на брендовую косметику вместо поддержки.

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