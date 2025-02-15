«Я сказала: «Да» — во что вылился роман Дмитрия Соловьева и Дины Авериной

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение гимнастке Дине Авериной

Дмитрий Соловьев сделал предложение Дине Авериной

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Теперь спортсмены — дуэт не только на большом экране, но и в жизни.

Российский фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение гимнастке Дине Авериной. Об этом спортсменка объявила на своей странице в Instagram*.

Спортсмены выступают дуэтом в шоу «Народный Ледниковый». Уже после их первых совместных выступлений зрители сделали вывод: Дмитрия и Дину связывает нечто большее, чем просто совместная работа.

Звезды подтвердили свой роман в январе этого года. Вместе они улетели в Абу-Даби и радовали подписчиков романтическими снимками из отпуска. Публика была в восторге от союза фигуриста и гимнастки.

текстДмитрий Соловьев сделал предложение Дине Авериной. Instagram*/dinaverina98

День святого Валентина принес поклонникам еще более радостные вести — Дина опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце.

«Я сказала: „Да!“ 14.02.15», — подписала снимок гимнастка.

Дмитрий Соловьев всегда красиво ухаживал за девушкой. В социальных сетях она то и дело хвасталась роскошными букетами. Решение узаконить свои отношения пара приняла во время праздничного романтического ужина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочь Заворотнюк дебютировала с папой на ледовом шоу.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.31
-0.72 94.89
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака
5:37
«Мой отель в огне»: Джаред Лето столкнулся с разрушительным пожаром
5:18
Многоэтапная схема: раскрыт замысел мошенников с поликлиниками и «Госуслугами»
4:58
«Я сказала: «Да» — во что вылился роман Дмитрия Соловьева и Дины Авериной
4:36
Воюющие на Украине швейцарские наемники не получат амнистии на родине
4:21
Армия США больше не будет принимать на службу трансгендеров

Сейчас читают

Таращит глаза и дергает головой: Зеленский появился в неадекватном состоянии в Мюнхене
«Конечно»: Вэнс заявил о готовности приехать в РФ для переговоров по Украине
«До слез»: Диана Гурцкая трогательно обратилась к покойному мужу
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год