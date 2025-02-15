«Поставила ультиматум»: дочь Заворотнюк дебютировала с папой на ледовом шоу

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Дочка Анастасии Заворотнюк Мила впервые поучаствовала в номере отца на льду

Младшая дочь Заворотнюк дебютировала в номере папы с его партнершей Наоми Ланг

Фото: Булкин Сергей/ТАСС

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Девочка пока не умеет кататься на коньках, но мечтает стать фигуристкой.

Во время выступления на представлении «Влюбленные в фигурное катание» в Москве российский и американский спортсмен Петр Чернышев предстал перед зрителями с шестилетней дочерью Милой.

Выступление началось с того, что фигурист отнес ребенка на другую сторону катка, где посадил рядом с оркестром. Завершился номер возвращением родителя к малышке, когда тот вновь поднял ее на руки, обняв и поцеловав. Девочка была одета в белое пышное платье и серебряные туфли, словно принцесса. В соцсетях отметили, как сильно она похожа на Анастасию Заворотнюк выразительными глазами.

В первый раз после ухода актрисы из жизни Петр побывал на льду в минувшем ноябре на шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе 2.0». Когда артистка еще боролась с болезнью, он не прекращал выступать для оплаты ее дорогостоящего лечения. Однако смерть жены стала причиной для приостановки творческой деятельности.

Чернышев сообщал, что маленькая Мила не обязана выбирать такую же карьеру в будущем. Сама же девочка грезит стать фигуристкой, но на коньках пока стоять не научилась.

«Петя всячески это отодвигал. Ей, правда, уже шесть лет — это поздновато. Но она ему уже ультиматум поставила, мне пожаловалась», — поделилась российская фигуристка Татьяна Навка.

Недавно стало известно, что старшая дочь Заворотнюк 29-летняя Анна беременна. Девушка уже узнала пол ребенка, но объявлять его подписчикам не торопится.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как беременная дочь Заворотнюк волнуется о предстоящем рождении первенца.

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