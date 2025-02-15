Пожар в здании центрального рынка в Симферополе полностью ликвидирован

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Полностью потушен пожар в здании центрального рынка в Симферополе

Пожар на Центральном рынке в Симферополе полностью потушен

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Пострадавших нет.

Пожар на Центральном рынке в Симферополе полностью ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Пожар в Симферополе полностью ликвидирован», — сказано в сообщении.

С огнем боролись 84 сотрудника МЧС и 28 единиц специальной техники. В ведомстве добавили, что возгорание было локализовано на площади 1000 квадратных метров. На данный момент все еще неизвестно, что стало причиной пожара.

Возгорание случилось в двухэтажном здании центрального рынка в Симферополе. Огонь быстро распространился на территорию в одну тысячу квадратных метров, а затем поразил соседнее здание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пожарные эвакуировали 21 человека из охваченного огнем здания во Владивостоке. Возможная причина возгорания — аварийный режим электрического оборудования. Пожар случился в хозяйственном корпусе на территории жилищного комплекса, который находится на этапе строительства.

Когда пожарные прибыли на место, из окон третьего этажа уже шел густой черный дым. Погибших нет, но в пожаре пострадал один человек.

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