Пожарные эвакуировали 21 человека из охваченного огнем здания во Владивостоке

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

МЧС Приморья: пожарные спасли 21 человека из горящего дома во Владивостоке

Пожарные эвакуировали 21 человека из охваченного огнем здания во Владивостоке

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Возгорание могло произойти из-за аварийного режима электрического оборудования.

Пожарным удалось эвакуировать из горящего строения 21 человека во Владивостоке. Об этом стало известно из сообщения управления МЧС по Приморскому краю.

По имеющимся данным, в утренние часы на улице Некрасовская во Владивостоке начался пожар в хозяйственном корпусе на территории жилищного комплекса, который находится на этапе строительства. При появлении специалистов на месте возгорания из окон третьего этажа уже шел густой черный дым.

«Огнеборцы МЧС России при помощи спасустройств вывели 21 человека из задымленных помещений. Ликвидирован на площади около 50 квадратных метров», — проинформировала пресс-служба в официальном Telegram-канале.

Погибших в задымлении нет. Однако в пожаре пострадал один человек.

Предварительно ведомством было установлено, что причиной возгорания мог послужить аварийный режим работы электрооборудования.

МЧС России также напомнило о необходимости использовать исключительно исправное оборудование, питаемое от электричества, тщательно следить за состоянием проводки и проводить как ремонт, так и обслуживание на профессиональном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве после крупного пожара восстановили движение на Электрозаводской улице.

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