Канье Уэст и Цензори передумали разводиться и отметили День всех влюбленных

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Канье и Бьянка до этого породили слух о будущем разводе.

Уэст и Цензори передумали разводиться и отметили День всех влюбленных

Фото: Jordan Strauss/ТАСС

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Близкий к паре инсайдер назвал обманом новость о том, что пара планирует расстаться. Супруги, по его словам, все еще вместе. Пользователи соцсети считают, что звезды решили подогреть слухи для очередной раскрутки рэпера.

За прошедшие две недели Уэст создал множество информационных поводов в публичном пространстве. На церемонии «Грэмми» он вывел на красную дорожку свою возлюбленную, которая в процессе оголилась перед камерами: скинула шубу и предстала в прозрачном платье. Подписчики уверены, что на это она пошла под давлением мужа.

В четверг 13 февраля стала распространяться новость о разводе знаменитостей. Говорилось, что Канье и Бьянка даже обратились к адвокатам по разводам. Однако через несколько часов представитель Уэста — Мило Яннопулос рассказал, что это ложь.

Семейная пара провела День всех влюбленных в компании друг друга.

«Это уже пятый или шестой раз, когда пресса ошибочно сообщает, что Йе и Бьянка расстаются? Я уже сбился со счета», — прокомментировал инцидент Яннопулос.

Поведение Уэста в социальных сетях в последнее время довольно агрессивное. Он выступал за освобождение рэпера P.Diddy до назначенного суда в мае. На фоне таких эпатажных заявлений компания Adidas прекратила контракт с исполнителем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало известно о возможном разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори.

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