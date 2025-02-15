«Повисеть на люстре, отжигая»: чем весь день занимается Татьяна Брухунова

Справляться с детьми супруге Петросяна помогает няня.

День супруги народного артиста РСФСР Евгения Петросяна — Татьяны Брухуновой — обычно начинается с семи часов утра, чтобы успеть побыть с детьми и уделить время себе до работы. Об этом она рассказала в интервью блогеру Юлии Болдыревой.

По ее словам, каждый день она просыпается очень рано, но поздно ложится спать. Хоть рабочий день и начинается с десяти часов, но Татьяна встает в семь, а иногда и раньше, потому что это единственная возможность уделить время себе и наследникам. Сына она может отвезти в школу или в спортивную секцию, а потом съездить на косметические процедуры, чтобы расслабиться и поухаживать за собой.

Из-за того, что рабочий день у нее ненормированный, для Брухуновой абсолютно нормально закончить все свои дела и отправиться домой только поздно ночью. Если это какой-либо важный проект, то бывает, что на сон времени практически не остается. Несмотря на это, она очень любит то, чем занимается.

«В итоге так получается, что большая часть дня — это мой рабочий день. Я провожу его в основном в офисе, иногда в разъездах, иногда на встречах. Ну, собственно, как у всех», — ответила Татьяна.

Если нет съемок или других важных проектов, то Брухунова возвращается в шесть или семь часов вечера. И до девяти, пока дети не ложатся спать, она проводит время исключительно с ними. В этот период она не реагирует ни на рабочие сообщения, ни на социальные сети. Если что-то необходимо сделать, то она к этому приступает после того, как дети уснут.

«Мое материнство расцветает. Эти два часа максимально качественного материнского времени я провожу с ними. Я очень счастлива, что у меня есть такая возможность. Не всегда у меня хватает сил на то, чтобы максимально включиться и повисеть на люстре вместе с ними, отжигая», — отметила Брухунова.

Чтобы все успевать, у Татьяны есть помощники. У сына это няня, а с дочкой иногда может посидеть мама Брухуновой. Причем жена Петросяна не называет себя супер-матерью, она, как самый обычный человек, не везде может успевать, но и не стремится к этому.

Поскольку для Татьяны очень важно контролировать свое состояние, она придерживается правила, как в самолете: «Сначала наденьте кислородную маску на себя, потом на ребенка». Брухунова объяснила это тем, что ребенок не будет счастлив, если родители будут замученными и вечно уставшими.

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