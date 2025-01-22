Красиво жить не запретишь: сколько денег Брухунова и Петросян спустили на Мальдивах

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 55 0

Брухунова и Петросян спустили два миллиона рублей на Мальдивах

«Загадала эти Мальдивы». Сколько стоит отпуск как у Брухуновой и Петросяна

Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

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Одно только проживание на вилле обошлось паре в 800 тысяч рублей.

Юморист Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова потратили более дух миллионов рублей на Мальдивах во время отпуска. Подобные выводы сделал aif.ru.

Недавно Брухунова сообщила в соцсетях, что улетела отдыхать на Мальдивы. Судя по всему, она решила провести отпуск вдвоем со своим супругом, без детей.

По ее словам, на райский остров она приехала, чтобы отдохнуть, а не развлекаться и работать.

«На Мальдивах я не развлекаюсь. Я отдыхаю. Ем, сплю, читаю, плаваю, хожу в SPA», — рассказала Татьяна про свой отпуск.

Так как супруга юмориста активно делится публикациями с отдыха, то благодаря этому можно без проблем выяснить, где они вместе с Петросяном отдыхают и что едят.

Согласно выводам турагентов, проанализировавших фотографии из отпуска, на недельное проживание там супруги могли потратить около 800 тысяч рублей.

«С высокой долей вероятности, основываясь на том, что на фото лежаки специфической формы, а также обложенный бирюзовой плиткой бассейн, можно предположить, что это один небольшой пятизвездочный остров-курорт», — сказали турагенты в беседе с aif.ru.

Что касается питания, то за неделю на Мальдивах Петросян и Брухунова могли потратить около 250 тысяч рублей. Перелет мог обойтись супругам от 75 тысяч рублей до 280 тысяч на одного человека в зависимости от того, выбрали ли они эконом или бизнес-класс.

Если к этому прибавить еще транспорт и разного рода развлечения, то в сумме выходит более двух миллионов рублей на двоих.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Волочковой Ариадна рассказала о реакции матери на ее жениха.

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