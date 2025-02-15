Боевики ВСУ обстреляли образовательное учреждение в центре Горловки

В результате обстрела украинскими националистами центра Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) повреждено здание образовательного учреждения. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«ВФУ (вооруженные формирования Украины — Прим. ред.) подвергли обстрелу центр Горловки кассетными боеприпасами. Повреждено учреждение образования», — отмечается в публикации.

В начале февраля десять жителей Горловки пострадали в результате обстрелов ВСУ. Украинские боевики совершили около 20 атак на город с применением 155-миллиметровых снарядов, в том числе кассетного типа, и ударных беспилотников.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гражданский автомобиль уничтожен в Горловке после атаки дрона ВСУ.