Боевики ВСУ обстреляли образовательное учреждение в центре Горловки

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 35 0

Украинские националисты атаковали город кассетными боеприпасами.

Боевики ВФУ обстреляли образовательное учреждение в центре Горловки

Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин

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В результате обстрела украинскими националистами центра Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) повреждено здание образовательного учреждения. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«ВФУ (вооруженные формирования Украины — Прим. ред.) подвергли обстрелу центр Горловки кассетными боеприпасами. Повреждено учреждение образования», — отмечается в публикации.

В начале февраля десять жителей Горловки пострадали в результате обстрелов ВСУ. Украинские боевики совершили около 20 атак на город с применением 155-миллиметровых снарядов, в том числе кассетного типа, и ударных беспилотников.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гражданский автомобиль уничтожен в Горловке после атаки дрона ВСУ.

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Боевики ВСУ обстреляли образовательное учреждение в центре Горловки

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