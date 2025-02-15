«Может быть крутым соавтором»: Юлия Пересильд о помощи ИИ в съемках

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 27 0

Несколько сцен в фильме с участием Юлии Пересильд сгенерировали нейросети

Юлия Пересильд об искусственном интелекте

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Некоторые сцены в фильме с участием актрисы помогла сгенерировать нейросеть.

В 2024 году на экраны кинотеатров вышла фантастическая мелодрама «ON и Она», где заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд сыграла программиста Ксению, столкнувшуюся с темной стороной искусственного интеллекта (ИИ) по имени Маркус. В беседе с агентством РИА Новости актриса рассказала, как она взаимодействовала в реальной жизни с прогрессом нейросетей.

«Мудрый специалист по ИИ Андрей Юлианович Себрант сказал: „Искусственный интеллект, если вы все правильно делаете, может быть очень крутым вашим соавтором“. Сначала эта фраза мне как-то не зашла. А потом я подумала: ведь это действительно так!» — ответила Пересильд.

По словам знаменитости, если с уважением относиться к умениям искусственного интеллекта и к собственным талантам, то может действительно получиться полезный и интересный результат. Например, это несколько раз помогало во время съемок.

Сначала для разработки платья в фильме «Вызов». Авторы кинокартины вместе с актрисой и дизайнером Дмитрием Логиновым проделали большую работу для создания наряда. Уже были подобраны референсы. И тогда Логинов решил проверить его с помощью ИИ. Результат полностью совпал.

Во второй раз это помогло для сюжета «ON и Она». Режиссер обращался с разными вопросами к различным программам для исследования. И нейросеть помогла сгенерировать несколько сцен.

Актриса отметила, что она бы и сама не отказалась от такого помощника, который был в фильме. Конечно, если исключить тот фактор, что он сошел с ума в некотором смысле и собирался стать партнером-мужчиной для главной героини.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что дочь Юлии Пересильд рассталась со своим молодым человеком.

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