Дочь Юлии Пересильд заявила о расставании со своим молодым человеком

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 28 0

Анна Пересильд рассталась с Ярославом Могильниковым

Анна Пересильд заявила о расставании с Ярославом Могильниковым

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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О том, что к этому привело, Анна решила умолчать.

Юная актриса Анна Пересильд рассталась со своим молодым человеком Ярославом Могильниковым. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Пересильд-младшая отметила, что они с парнем остались в хороших отношениях, так как ценят друг друга. Однако причину расставания звезда не разглашает. Могильников же заявлений пока не делал.

«Попрошу СМИ и нашу аудиторию оставить нас в покое и не задавать лишних вопросов. Спасибо», — заявила Анна.

Однако мало на кого подействовало обращение знаменитости, на которую тут же обрушился шквал критики. Подписчики, как выяснилось, не удивились новости. Многие уверены, что в 15 лет думать об отношениях еще слишком рано. 

Юная актриса столкнулсь с негативом в соцсетях и по поводу макияжа — Анну обвинили в том, что она красится не по возрасту. Однако Пересильд-младшую мало волнует мнение хейтеров, она продолжает примерять те образы, которые нравятся и комфортны ей самой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Пересильд затмила звездную маму на светском мероприятии.

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