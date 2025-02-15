В Москве арестован мужчина, пытавшийся отравить знакомого пирожками со ртутью

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 20 0

Все случилось на почве ревности к женщине.

Фото, видео: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в попытке отравить знакомого выпечкой со ртутью. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

В ходе заседания злоумышленник признал свою вину, однако просил суд не заключать его под стражу.

«Я знал, что он возьмет от меня слойку и съест ее вместе со ртутью, потому что ему нравились эти слойки», — сказал фигурант дела.

В ведомстве отметили, что расследование дела находится на контроле прокуратуры. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее двое мужчин, употребивших купленную в пекарне выпечку, были доставлены в тяжелом состоянии в больницу. У хлебобулочных изделий была необычная «начинка» — ртуть. Как она там оказалась — начали выяснять следователи. Они пришли к выводу, что производитель к этому не имеет никакого отношения.

Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

Вскоре в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что ртуть добавили в пирожки с целью убийства. Оказалось, что мужчина решил отравить своего знакомого на почве ревности к женщине. Чтобы устранить соперника, он приобрел не менее четырех медицинских градусников, разбил их и с помощью шприца начинил выпечку веществом.

Злоумышленника доставили в больницу вместе со своим знакомым, которому скормил ядовитые булочные изделия, с такими же симптомами. Однако на самом деле у него никакого отравления не было, а попросту симулировал, ведь он к еде не притронулся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 40 человек отравились в хостеле на юге Москвы.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.31
-0.72 94.89
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:34
В Москве арестован мужчина, пытавшийся отравить знакомого пирожками со ртутью
12:58
Российские силы освободили Березовку в ДНР
12:51
ХАМАС освободил россиянина Труфанова и еще двух заложников в секторе Газа
12:26
«Мы все равно вместе»: Чернышев не может отпустить Заворотнюк
12:12
Житель Екатеринбурга похитил 15-летнюю школьницу
11:48
«Ощущал чувство вины»: футболист Смолов о семейной жизни после переезда в Краснодар

Сейчас читают

«Завершить все, что длилось десять лет»: что сулит вам 2025 год по нумерологии
«Конечно»: Вэнс заявил о готовности приехать в РФ для переговоров по Украине
«Крыса, загнанная в угол»: американский удар под дых довел Зеленского до истерики
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год