Около 40 человек отравились в хостеле на юге Москвы

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 25 0

Пострадавшие были отправлены в больницу.

Около 40 человек отравились в хостеле на юге Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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На юге Москвы около 40 человек отравились в хостеле. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Постояльцам стало плохо в гостинице, расположенной в районе станции метро «Нагатинская». Пострадавшие были госпитализированы. По словам собеседника, не исключено, что речь идет о кишечной инфекции.

К слову, недавно в Москве закрыли кулинарную лавку сети «Братья Караваевы». Оказывается, в некоторых готовых блюдах была обнаружена кишечная палочка.

Проверку в общепите организовали после отравления одного из посетителей. В результате специалисты выявили нарушения требований технических регламентов к условиям хранения пищевой продукции. Заведение у станции метро «Белорусская» закрыли на 60 суток по решению Арбитражного суда Москвы. Представители сети пока не прокомментировали случившееся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование после сообщений об отравлении детей в отеле в Москве. Несовершеннолетние прибыли в столицу из Ростова и остановились в отеле «Поречье». После употребления еды им стало плохо. Эксперты в ходе расследования отберут пробы сырья, пищевой продукции в отеле, а также возьмут биоматериал у юных пациентов.

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