Автобус врезался в отбойник на Дмитровском шоссе в Москве. По данным 5-tv.ru, ДТП случилось в районе пересечения трассы с Афанасовским шоссе

По предварительным данным, пострадали восемь человек.

Подробности аварии выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажирский автобус опрокинулся в Тверской области. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, что и стало причиной аварии. Также сообщалось о пострадавших в результате инцидента.