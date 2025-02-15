Автобус врезался в отбойник на Дмитровском шоссе в Москве

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 19 0

По предварительным данным, пострадали восемь человек.

Автобус врезался в отбойник на Дмитровском шоссе в Москве

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Автобус врезался в отбойник на Дмитровском шоссе в Москве. По данным 5-tv.ru, ДТП случилось в районе пересечения трассы с Афанасовским шоссе

По предварительным данным, пострадали восемь человек.

Подробности аварии выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажирский автобус опрокинулся в Тверской области. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, что и стало причиной аварии. Также сообщалось о пострадавших в результате инцидента.

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