Пассажирский автобус опрокинулся в Тверской области

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 21 0

Есть пострадавшие.

ДТП на границе Тверской и Вологодской областей

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На границе Тверской и Вологодской областей пассажирский автобус опрокинулся в кювет. Об этом проинформировала пресс-служба Главного управления МЧС по Тверской области.

Пассажирский автобус попал в ДТП недалеко от населенного пункта Никола.

«По прибытию пожарно-спасательного подразделения установлено, что произошел съезд в кювет с последующим опрокидыванием пассажирского автобуса», — говорится в сообщении.

Есть пострадавшие, но их точное количество неизвестно. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, что и стало причиной аварии. Подробности ДТП уточняются. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее 5-tv.ru писал том, что в Москве, в районе Южного Бутова автобус столкнулся с тремя легковыми машинами. Водитель одного из автомобилей не смог предотвратить столкновение с общественным транспортом, следовавшим по маршруту. После чего автобус ударил еще две легковые машины и врезался в мачту освещения. В результате аварии пострадало семь человек. Причины произошедшего устанавливаются.

-8° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
94.05
-1.75 98.01
-1.19
Не всем по зубам: какая вы сладость по знаку зодиака

Последние новости

9:02
Не всем по зубам: какая вы сладость по знаку зодиака
8:58
Дорога жизни: Финляндскому вокзалу в Петербурге исполнилось 155 лет
8:43
Пассажирский автобус опрокинулся в Тверской области
8:34
Девять лет колонии получил житель Приамурья за подготовку теракта
8:22
Сын Илона Маска вытер козявку о стол Трампа
8:10
Сахалинских рыбаков-экстремалов эвакуировали с дрейфующей льдины до глубокой ночи

Сейчас читают

Печальный юбилей: почему Минским соглашениям не суждено было сбыться?
«Я очень ценю»: Трамп обратился с большой благодарностью к Путину
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год