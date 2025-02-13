Пассажирский автобус опрокинулся в Тверской области

На границе Тверской и Вологодской областей пассажирский автобус опрокинулся в кювет. Об этом проинформировала пресс-служба Главного управления МЧС по Тверской области.

Пассажирский автобус попал в ДТП недалеко от населенного пункта Никола.

«По прибытию пожарно-спасательного подразделения установлено, что произошел съезд в кювет с последующим опрокидыванием пассажирского автобуса», — говорится в сообщении.

Есть пострадавшие, но их точное количество неизвестно. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, что и стало причиной аварии. Подробности ДТП уточняются. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее 5-tv.ru писал том, что в Москве, в районе Южного Бутова автобус столкнулся с тремя легковыми машинами. Водитель одного из автомобилей не смог предотвратить столкновение с общественным транспортом, следовавшим по маршруту. После чего автобус ударил еще две легковые машины и врезался в мачту освещения. В результате аварии пострадало семь человек. Причины произошедшего устанавливаются.