В Нефтеюганске загорелось кафе на площади 800 квадратных метров

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 39 0

К тушению привлечены 23 спасателя и шесть единиц спецтехники МЧС.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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В городе Нефтеюганск, расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), загорелось местное кафе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров, кровля здания частично обрушилась.

«Горит одноэтажное здание на 800 «квадратах». Кровля обрушилась на 100 «квадратах», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В публикации уточняется, что МЧС удалось локализовать пожар. К тушению привлечены 23 спасателя и шесть единиц спецтехники.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар в здании центрального рынка в Симферополе полностью ликвидирован. С огнем боролись 84 сотрудника МЧС и 28 единиц специальной техники. В ведомстве добавили, что возгорание было локализовано на площади 1000 квадратных метров.

Возгорание случилось в двухэтажном здании центрального рынка в Симферополе. Огонь быстро распространился на территорию в одну тысячу квадратных метров, а затем поразил соседнее здание.

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