Посол России в Тель-Авиве встретился с освобожденным ХАМАС россиянином

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Посол РФ в Тель-Авиве передал освобожденному из плена россиянину паспорт

Посол РФ в Тель-Авиве встретился с освобожденным из сектора Газа россиянином

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Александру Труфанову передали паспорт.

Посол России в столице Израиля Тель-Авиве Анатолий Викторов встретился с освобожденным палестинским движением ХАМАС россиянином Александром Труфановым. Об этом сообщило посольство РФ в Израиле в своем Telegram-канале.

«Викторов вручил Александру паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, который он по понятным причинам не смог своевременно получить», — сказано в сообщении.

Труфанов должен был получить паспорт РФ в консульском отделе, однако за неделю до этого был взят в плен. Его передали сотрудникам Красного Креста 15 февраля. Также были освобождены гражданин Соединенных Штатов Саги Декель Хен и гражданин Израиля Яир Хорн.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что опубликованы кадры воссоединения Труфанова с семьей после освобождения из Газы. Россиянин более года провел в плену ХАМАС. После его освобождения власти Израиля обнародовали видео встречи Труфанова с матерью и невестой. Гражданин РФ получил свободу в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.31
-0.72 94.89
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:20
«Должны разговаривать»: Келлог отверг критику западных стран по поводу звонка Трампа Путину
0:18
В Ингушетии киллер пытался убить экс-начальника ГОВД
0:01
Посол России в Тель-Авиве встретился с освобожденным ХАМАС россиянином
23:39
«Мир будет достигнут»: Джеффри Сакс прокомментировал разговор Трампа и Путина
23:17
«Говорили, что мой потолок — завод»: как Илье Гурову удалось добиться успеха
22:58
«Очень взрослая публика»: организатор мероприятия в «Савой» о прошедшем на вечеринке рейде

Сейчас читают

Спустя 21 год: как изменились актеры из мультсериала «Лентяево»
Как изменились актрисы из сериала «H2O: просто добавь воды» спустя 20 лет
Таращит глаза и дергает головой: Зеленский появился в неадекватном состоянии в Мюнхене
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год