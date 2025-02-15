Опубликованы кадры воссоединения Труфанова с семьей после освобождения из Газы

Власти Израиля опубликовали видео встречи россиянина Александра Труфанова с матерью и невестой после освобождения из плена ХАМАС. На кадрах видно, как женщины растроганы встречей с ним.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил журналистам, что для Труфанова изготовлен новый паспорт гражданина России взамен истекшего. Документ ждет освобожденного мужчину в консульском отделе.

По словам Викторова, Труфанов попал в плен за неделю до назначенной даты получения паспорта.

Ранее в этот день стало известно, что палестинское движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) трех заложников, в том числе гражданина России Александра Труфанова, в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

По данным одного из катарских телеканалов, освобождение состоялось в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Израиль, в свою очередь, освободит из тюрем 369 палестинских заключенных.

Труфанов более года провел в плену ХАМАС. Изначально он был захвачен вместе с матерью, бабушкой Иреной и другом Сапиром. Женщин освободили в рамках сделки в ноябре 2023 года. В плену они пробыли более 50 дней. Отца Труфанова убили.

Прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января и продлится 42 дня. По его истечении ожидаются обсуждения путей окончательного завершения военных действий, что является ключевым шагом к восстановлению мира и стабильности в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил МИД сделать все возможное для освобождения из плена ХАМАС гражданина России.