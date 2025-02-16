Названы дата и место проведения саммита БРИКС

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Саммит БРИКС состоится в Рио-де-Жанейро 6–7 июля

Саммит БРИКС пройдет 6–7 июля в Рио-де-Жанейро

Фото: www.globallookpress.com/Rafael Henrique

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В летнем мероприятии примут участие лидеры 20 стран, имеющих статус постоянных членов или партнеров.

Саммит БРИКС состоится в Рио-де-Жанейро 6–7 июля. Об этом стало известно от пресс-службы правительства Бразилии.

«Место и дата проведения саммита БРИКС в 2025 году уже определены. Мероприятие пройдет в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля», — уточняется в сообщении.

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейры заявил, что в процессе диалога возможно принятие крайне важных решений по развитию объединения.

В БРИКС уже ведут подготовку к учреждению Аграрного альянса. Соорганизатором инициативы была выбрана Бразилия, в качестве председателя объединения в текущем году.

Президент России Владимир Путин на прямой линии пояснил, что многие государства заинтересованы в развитии БРИКС, так как решения в организации принимаются общим согласием. Российский лидер отметил, что БРИКС — не инструмент против Запада, поскольку его работа нацелена на благосостояние участников.

БРИКС — это объединение государств, которое функционирует с 2006 года. На тот момент в его состав входили Россия, Китай, Индия и Бразилия, с 2011 года присоединилась ЮАР. В прошлом году РФ занимала председательский пост, который перешел к Бразилии. В 2024 году в группу вошли Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, в 2025-м — Индонезия. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп снова пригрозил БРИКС введением стопроцентных пошлин.

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