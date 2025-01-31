Незаменимый доллар: Трамп снова пригрозил БРИКС введением стопроцентных пошлин

Американский лидер опасается за позицию национальной валюты в мировой экономике.

Дональд Трамп пригрозил БРИКС введением стопроцентных пошлин. На такие меры, по словам американского президента, он пойдет, если объединение откажется от использования доллара при расчетах.

Он намерен потребовать гарантий, что члены организации не будут создавать новую или поддерживать другую валюту. Кроме того, он заявил, что БРИКС якобы не смогут заменить доллар США в международной торговле.

И это на фоне того, что на долю объединения уже приходится около трети мирового ВВП, а экономическое влияние США и их союзников постепенно уходит в прошлое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп уже требовал от БРИКС не создавать свою валюту.