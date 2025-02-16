Политик предпочел бы, чтобы отношения между государствами складывались иначе.

Президент* Украины Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что его расстроил вежливый тон диалога США и России.

«Если диалог будет в такой вежливой манере, которую сейчас демонстрируют США по отношению к России, то мы не очень рады этому, будем честны, но это жизнь», — сказал Зеленский.

Президент России Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее провели разговор по телефону. Он длился полтора часа. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков затем сообщил, что в ходе беседы были подняты вопросы об обмене граждан России и США, а также об урегулировании конфликта на Украине.

Песков также подчеркнул, что главный союзник России в вопросах урегулирования конфликта на Украине — Вашингтон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленскому запретили говорить на украинском во время конференции в Мюнхене.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти