«Мы не рады»: Зеленский расстроился из-за вежливого характера диалога России и США

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Владимир Зеленский не рад вежливости США по отношению к России

Зеленский выразил недовольство вежливым тоном диалога США и России.

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Политик предпочел бы, чтобы отношения между государствами складывались иначе.

Президент* Украины Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что его расстроил вежливый тон диалога США и России.

«Если диалог будет в такой вежливой манере, которую сейчас демонстрируют США по отношению к России, то мы не очень рады этому, будем честны, но это жизнь», — сказал Зеленский.

Президент России Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее провели разговор по телефону. Он длился полтора часа. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков затем сообщил, что в ходе беседы были подняты вопросы об обмене граждан России и США, а также об урегулировании конфликта на Украине.

Песков также подчеркнул, что главный союзник России в вопросах урегулирования конфликта на Украине — Вашингтон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленскому запретили говорить на украинском во время конференции в Мюнхене.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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