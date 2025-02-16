«Даже не обсуждается»: фигуристка Леонова рассказала, кто бы мог выступить на Олимпиаде
Алена Леонова: единственный претендент на участие в Олимпиаде — Аделия Петросян
Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский
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Спортсменка считает, что есть только один претендент.
Российская фигуристка Алена Леонова в беседе с «Советским спортом» заявила, что на отбор к Олимпийским играм нет претендентов, кроме Аделии Петросян.
«Ошибка Аделии Петросян в короткой программе — это просто случайность. Мы все знаем, как она может кататься. Даже не обсуждается, что Петросян — единственный претендент на поездку», — сказала спортсменка.
Аделия Петросян заняла третье место по итогам первого дня финала Гран-при России. Международный союз конькобежцев открыл дорогу на Зимние Олимпийские игры 2026 российским и белорусским спортсменам. Выступать они будут в нейтральном статусе.
Принять участие в соревнованиях смогут фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты. Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры состоится на территории Китая с 17 по 21 сентября 2026 года. Олимпийские игры пройдут в феврале того же года, в Милане и Кортина-д`Ампеццо.
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