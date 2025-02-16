«Даже не обсуждается»: фигуристка Леонова рассказала, кто бы мог выступить на Олимпиаде

Спортсменка считает, что есть только один претендент.

Российская фигуристка Алена Леонова в беседе с «Советским спортом» заявила, что на отбор к Олимпийским играм нет претендентов, кроме Аделии Петросян.

«Ошибка Аделии Петросян в короткой программе — это просто случайность. Мы все знаем, как она может кататься. Даже не обсуждается, что Петросян — единственный претендент на поездку», — сказала спортсменка.

Аделия Петросян заняла третье место по итогам первого дня финала Гран-при России. Международный союз конькобежцев открыл дорогу на Зимние Олимпийские игры 2026 российским и белорусским спортсменам. Выступать они будут в нейтральном статусе.

Принять участие в соревнованиях смогут фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты. Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры состоится на территории Китая с 17 по 21 сентября 2026 года. Олимпийские игры пройдут в феврале того же года, в Милане и Кортина-д`Ампеццо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Камилу Валиеву заподозрили в романе с хоккеистом Никитой Нестеровым.