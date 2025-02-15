Первая любовь? Камилу Валиеву заподозрили в романе с Никитой Нестеровым

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 38 0

Камилу Валиеву заподозрили в отношениях с хоккеистом Никитой Нестеровым

Первая любовь? Камилу Валиеву заподозрили в отношениях с Никитой Нестеровым

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Конспирация не помогла фигуристке и хоккеисту скрыться от интернет-сыщиков.

Звезду отечественного фигурного катания Камилу Валиеву заподозрили в романе с хоккеистом Никитой Нестеровым, который старше ее на 13 лет. Об этом пишет издание StarHit.ru.

Об этом стало известно блягодаря интернет-сыщикам, которые обратили внимание на полунамеки со стороны Камилы. Дело в том, что в честь Дня всех влюбленных девушка опубликовала фотографию гигантского букета цветов, а чуть позже снимок из дорогого ресторана.

Фото: Instagram*/kamilavalieva26,nikitanesterov_official

Ни в одном из постов не было указано, кто же проявляет к фигуристке такие знаки внимания, однако любопытные пользователи Сети прошерстили соцсети и обнаружили, что в тот же день Нестеров запостил фотографию из того же самого заведения.

Хоккеист, которому недавно исполнился 31 год, пару лет назад развелся с женой, а 18-летняя Камила до этого не была замечена в серьезных отношениях, так что, кажется, над спортсменами сошлись все звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова отметила День всех влюбленных не в одиночестве.

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