Кошмарные последствия: из-за чего происходит перенашивание беременности

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Urban Climate: к перенашиванию беременности приводит ультрафиолет и пыль

Назван неожиданный фактор, продлевающий беременность

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Опасное состояние вызывают условия, в которых женщины находятся каждый день.

Высокая температура и грязный воздух существенно увеличивают риск перенашивания беременности. К такому выводу пришли ученые из Университета Кертина в Австралии. Открытие опубликовал журнал Urban Climate.

Перенашивание может привести к кровотечениям, смерти новорожденных и материнской смертности. Специалисты изучили, как сильно загрязнен воздух и какова его температура за три месяца до зачатия и в течение беременности. В ходе исследования брали в расчет такие факторы, как возраст женщины, наличие у нее вредных привычек и социально-экономический статус.

Объектом исследования стали 393384 родивших женщин. Удалось выяснить, что 12% из них подвергались воздействию высокого уровня микропыли PM2.5, ультрафиолета и высоких температур. Это привело к тому, что все они вынашивали ребенка более 42 недель.

Особенно внимательно следует быть женщинам, которые рожают в первый раз. Кроме того, уязвимы роженицы старше 35 лет и жительницы больших городов. Ученые объясняют, что ультрафиолет и загрязненный воздух провоцируют выброс реактивных форм кислорода. Он нарушает гормональный баланс, вследствие чего роды не начинаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Красноярске подросток родила младенца и выбросила его в мусорный бак.

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