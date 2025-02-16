Все что угодно: Украина готова отправлять в США крупные партии куриных яиц

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Washington Post: Украина готова отправлять в США крупные партии куриных яиц

Украина готова отправлять в США крупные партии куриных яиц ради сохранения помощ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поддержка Дональда Трампа того стоит, уверены власти Киева.

Власти Украины готовы на все, чтобы не потерять поддержку США — в том числе, отправлять в Соединенные Штаты крупные партии куриных яиц. Учитывая, что в американских магазинах наблюдается дефицит этих продуктов, идея может найти отклик. Об этом пишет Washington Post, подчеркивая, что выдвинутое предложение — «шутка».

«Один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры страны рассмотрели бы практически все для поддержания помощи США, включая, как сказал представитель, значительные поставки украинских яиц», — рассказала газета.

Собеседник издания отметил, что Киеву известно, как стремительно растут цены на яйца в США. Американцы явно не в восторге, а Украина от нехватки этих продуктов не страдает — наоборот, в стране профицит куриных яиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украине предложили продать США воздух и небо вслед за редкоземельными металлами. В Совфеде России уверены, что власти Киева готовы продать страну в зависимость на все времена.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.31
-0.72 94.89
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:41
«Стреляем очень точно»: российские войска расширяют зону контроля
6:25
Держался уверенно: российский лыжник Большунов выиграл международную гонку в Италии
6:11
Все что угодно: Украина готова отправлять в США крупные партии куриных яиц
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака
5:33
В Белгородской области при пожаре в частном доме погибли трое мужчин
5:15
Два дома получили повреждения при атаке БПЛА в белгородском Грайвороне

Сейчас читают

Спустя 21 год: как изменились актеры из мультсериала «Лентяево»
Как изменились актрисы из сериала «H2O: просто добавь воды» спустя 20 лет
Таращит глаза и дергает головой: Зеленский появился в неадекватном состоянии в Мюнхене
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год