Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в кафе в Ленобласти

Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона поселке Усть-Луга Ленинградской области. Видео с места происшествия появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно объятое пламенем двухэтажное здание. Судя по всему, заведение общепита полностью выгорело изнутри.

Источник уточнил, что инцидент произошел в квартале Краколье. Предварительно, пострадавшие в результате происшествия госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее в феврале в одном из общежитий города Кизел Пермского края произошел взрыв газа, из-за которого обрушилась часть межкомнатной стены. Также в результате хлопка в комнате начался пожар, сильно обгорели стены и лопнули стекла на балконе. От стоявшей в помещении кровати остался только металлический каркас, а на месте рухнувшей стены образовалась груда кирпичей. Никто из жильцов общежития не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в жилом доме в Самаре произошел взрыв газа.