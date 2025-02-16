Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в кафе в Ленобласти
Предварительно, пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.
Фото, видео: © РИА Новости/Артем Кулекин; 5-tv.ru
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Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона поселке Усть-Луга Ленинградской области. Видео с места происшествия появилось в распоряжении 5-tv.ru.
На кадрах видно объятое пламенем двухэтажное здание. Судя по всему, заведение общепита полностью выгорело изнутри.
Источник уточнил, что инцидент произошел в квартале Краколье. Предварительно, пострадавшие в результате происшествия госпитализированы в тяжелом состоянии.
Ранее в феврале в одном из общежитий города Кизел Пермского края произошел взрыв газа, из-за которого обрушилась часть межкомнатной стены. Также в результате хлопка в комнате начался пожар, сильно обгорели стены и лопнули стекла на балконе. От стоявшей в помещении кровати остался только металлический каркас, а на месте рухнувшей стены образовалась груда кирпичей. Никто из жильцов общежития не пострадал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в жилом доме в Самаре произошел взрыв газа.
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